SNCF : une grève pour commencer les vacances

Dès ce vendredi matin, il fallait être au courant, car le préavis de grève de la SNCF n'a été déposé que la veille par les syndicats. Il faut ensuite vérifier en temps réel que son train circule toujours. Aujourd'hui, la circulation ne devrait pas être trop perturbée avec seulement un TGV sur dix supprimé. Mais samedi et dimanche, le mouvement va se poursuivre pour le premier week-end des vacances de la Toussaint. "Je peux comprendre. Après, ça tombe toujours sur les départs des vacances scolaires donc je comprends que ça embête beaucoup de gens. J'imagine qu'il y en a qui avaient des avions et qui avaient des correspondances. Je pense que pour ces gens-là, c'est quand même un peu difficile", lance cette passante. La direction de la SNCF indique que des négociations sur les rémunérations et les conditions de travail n'ont pas trouvé d'issues favorables à ce stade. De fortes perturbations sont donc à prévoir tout le week-end sur l'axe TGV Atlantique. Les billets, eux, pourront être annulés ou décalés gratuitement.