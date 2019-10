SNCF : une journée "gare morte" ce 25 octobre à Angoulême

Les syndicats de la SNCF ont déclaré une journée "gare morte" à Angoulême ce 25 octobre 2019. Une situation qui fait galérer les voyageurs, bloqués à la gare. En parallèle, l'activité économique de la cité charentaise est impactée par ce mouvement social. Même les taxis se retrouvent au chômage technique. Pour l'heure, on ne sait pas encore si la grève prendra une envergure nationale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.