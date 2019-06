SNSM : une application pour profiter de la mer "en sécurité"

Utile aussi bien pour les sauveteurs de la SNSM que pour les vacanciers en détresse, une application vient d'être mise à disposition des plaisanciers. Une plateforme entièrement gratuite développée par Gil Rochette, patron de la vedette SNSM à Cagnes-sur-Mer, en Alpes-Maritimes. Doté d'un GPS, ce dispositif permettra aux sauveteurs de géolocaliser rapidement le bateau de plaisance en cas de problèmes. Par ailleurs, la météo et quelques conseils pratiques y sont disponibles afin de profiter au maximum de la mer en toute sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.