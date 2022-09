Sœur Albertine, la religion connectée

C'est une jeune femme à l'aise dans ses baskets. Comme tant d'autres, sa journée commence par un jogging, mais la suite n'a rien d'ordinaire. C'est une aube qu'Albertine enfile pour poursuivre sa journée. Cela fait trois ans qu'elle est devenue sœur dans la communauté catholique du Chemin Neuf. Depuis quelques mois, elle consacre sa vie à Dieu, mais aussi à ses 30 000 abonnés. Plusieurs fois par semaine, elle partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Le reste du temps, Albertine tient l'aumônerie d'un lycée privé de Lyon. Sa mission est d'être au contact des élèves, et de leur proposer des ateliers autour de la foi. Elle saisit chaque moment pour être accessible. Vie familiale, tenue vestimentaire, rapport sexuel... elle répond à toutes leurs questions, sans tabou. Et pour surprendre, Albertine sait comment faire, comme sur une vidéo debout sur une planche de kitesurf. Et elle est aussi à l'aise, agenouillée dans la chapelle. Trois heures de prière chaque jour, un destin qu'elle n'aurait pas imaginé quelques années plus tôt. TF1 | Reportage M. Debut, A. Ifergane