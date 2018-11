La soie des Cévennes, une matière qui embellie

À Saint-Jean-du-Gard, on croyait que la soie avait disparu, mais elle reprend vie tous les jours sur le métier à tisser de Marie Leclere, tisseuse d'art. La soie est une fibre qui donne du volume et bouscule les autres matières. Elle est superposée à des papiers, du plastique ou des fils téléphoniques pour créer des motifs. Fernande cavalier, elle, est une ancienne fileuse à la Maison-Rouge. À l'époque, à ses débuts, elle étouffait les cocons dans une eau à 90 degrés et libérait le fil presque invisible qui ne devait jamais se casser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.