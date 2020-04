Soignants confinés dans un Ehpad de Beauvais : l'inspection du travail dit non

Ils sont une centaine à avoir vécu nuit et jour à l'Ephad de La Compassion de Beauvais. Cette belle initiative avait pour but de protéger les résidents du virus. Cependant, l'inspection du travail a condamné ce confinement mutuel pour cause de distanciation sociale insuffisante. L'expérience a pourtant fait ses preuves jusqu'ici. Tous les salariés volontaires seraient prêts à poursuivre dans cette optique si ce sera à nouveau permis.