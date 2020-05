Soignants : quand la prime sera-t-elle versée ?

Cela va faire deux mois que les professionnels de santé se retrouvent en première ligne face au Covid-19. Pour les récompenser, ils seront mis à l'honneur le 14 juillet et le premier janvier, lors de la promotion de la Légion d'honneur. Le gouvernement va aussi réactiver une médaille de l'engagement face aux épidémies. Les soignants, eux, attendent avec impatience la gratification de 1 500 euros promise par l'Etat, mais aussi quelques jours de congé supplémentaires.