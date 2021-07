Soignants récalcitrants à la vaccination : quelles solutions ?

Dans cette maison de retraite, quatre salariés sur 25 ne sont pas vaccinés. C'est le cas de Lalanne, agent de service. "Chaque personne le fait en son âme et conscience. On n'a pas à nous obliger", précise-t-elle. Une aide-soignante, vaccinée, reste pourtant sceptique sur les effets d'une vaccination obligatoire. "Si on les oblige, elles seront réticentes mais il faut les convaincre à travers la pédagogie", insiste Nikiema. Les soignants ont déjà des vaccins obligatoires. Comme pour tout le monde, il y a le DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite), mais aussi l'hépatite B. Le vaccin Covid pourrait rejoindre cette liste. Avec 41% de non-vaccinés dans les Ehpad et 36% dans les hôpitaux, la couverture vaccinale est insuffisante. En cas d'obligation, que se passera-t-il pour ceux qui refusent ? "Il faudra probablement qu'on mette en œuvre des procédures d'éloignement. A ce stade, c'est une étude qui relève des personnes compétentes en droit du travail", explique Yann Reboulleau, président du groupe d'Ehpad "Philogeris". Les directeurs d'établissement de santé préféreraient convaincre plutôt que contraindre. Mais comment inciter les soignants à se faire vacciner ?