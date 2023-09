Soir de fête avant le grand jour !

Le rugbyman se déplace en meute, même quand il fait face à plus grand que lui. En l’occurrence, les colosses du XV de France avaient l’air tout petits face à la Tour Eiffel, et ça ne leur arrive pas souvent. Un dîner pour se détendre, quelques minutes après l’annonce de l’équipe qui affrontera les All Blacks vendredi soir. Le capitaine sera Antoine Dupont. Une annonce sous l’applaudissement de l’ensemble du groupe, mais sans grande surprise. L’équipe choisie semble rodée. La blessure de Jonathan Danty permet néanmoins au Bordelais, Yoram Moefana, de débuter au centre face à la Nouvelle-Zélande, un adversaire mythique. "Que rêver de mieux que la Nouvelle-Zélande. (…) C’est une équipe qui n’a pas perdu un match, depuis que la Coupe du monde existe, en phase de qualification", lance l’entraîneur, Fabien Galthié. Les Bleus se sont alors préparés minutieusement, sur le terrain et en dehors. Pour ne rien laisser au hasard, ils ont même répété les 22 minutes qu’ils devront vivre enfermés dans les entrailles du Stade de France sans pouvoir sortir pendant la cérémonie d’ouverture. Tf1 | Reportage S. Millanvoye, S. Humblot, M. Dupont