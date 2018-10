Avec "Ce soir on sort...", Patrick Bruel vous emmène dans ses souvenirs

Le nouvel album de Patrick Bruel intitulé "Ce soir on sort..." sortira le vendredi 2 novembre 2018. Très attaché au Quartier Latin à Paris, il a dédié une chanson à la rue de son enfance : "Rue Mouffetard". L'artiste garde toujours son enthousiasme six années après son dernier opus et son album a été conçu comme un tour d'horizon de ces dernières années, où il grave ses souvenirs comme la Coupe du monde de football dans "Qu'est-ce qu'on fait". Patrick Bruel partira en tournée en 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.