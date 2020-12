Le réveillon en 2020

C'est un réveillon bien particulier où finalement la première question que l'on se pose c'est "Combien ?". Combien serez-vous pour fêter le passage à la nouvelle année ? Ce sera un réveillon dans le respect des gestes barrières et en petit comité pour beaucoup. S'adapter oui, mais cela n'empêche pas de vouloir se faire plaisir avec juste quelques proches. Certains ont d'ailleurs un programme bien précis. Pour quelques-uns ce sera soirée pyjama et film. D'autres, eux, ont opté pour se rendre dans une destination plus ensoleillée. Le réveillon sera en effet pluvieux et confiné. Ce qui n'a pas manqué de souffler des idées à certains pour célébrer comme il se doit le passage à l'an 2021 : une soirée en amoureux. Les jeunes, eux, vont adopter à leur manière les recommandations sanitaires. Ils seront moins nombreux à table, certes, mais la soirée sera festive. Il y aura évidemment moins d'embrassade que d'habitude à minuit. Un réveillon particulier que beaucoup espèrent au final ne plus revivre l'année prochaine.