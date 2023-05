Soirées guinguettes, la saison débute

De la musique, des sourires et des danseurs, les bords de Loire retrouvent leur guinguette. Un lieu de partage depuis 18 ans à Tours (Indre-et-Loire). "C'est l'ouverture de la saison. Voilà, c'est cool", confie un habitué. L'affluence est là sur les quais comme en terrasses. La guinguette redevient tendance, mais garde ici son âme populaire. "C'est la bonne humeur et la convivialité" ; "Il y a de tout. On peut échanger avec plein de monde", témoignent d'autres personnes. Tours a ouvert la dance cette année. Et un peu plus loin au bord du fleuve, la guinguette de Rochecorbon se prépare. C'est la dernière ligne droite pour que tout soit prêt ce week-end. Boules à facettes, nappes à carreaux, Gérard Morisseau et son équipe ne laissent rien au hasard. "C'est vrai que l'ouverture, c'est excitant. Même le personnel, ils n'attendent que ça", rapporte-t-il. Il faut tout réinstaller en quelques jours. Depuis 25 ans, Rochecorbon est devenue une institution. Dès samedi, les habitués seront au rendez-vous pour dîner, danser et profiter de cette vie au bord du fleuve. TF1 | Reportage C. Madronet, C. Sébire