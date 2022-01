Soldat tué au Mali : émotion à Hyères

Sur la place d'armes du 54e régiment d'artillerie de Hyères, les drapeaux sont en berne en hommage au brigadier Alexandre Marin, décédé samedi au Mali. Ce lundi matin sur la base militaire, l'émotion était très vive. Ses supérieurs souhaitent honorer l'engagement de ce jeune soldat de 24 ans. "Il est allé au bout de sa mission, forcément, c'est quelque chose de très fort pour nous en tant que soldat", témoigne le lieutenant-colonel Sylvain. Le jeune homme était engagé ici depuis six ans. Ce militaire a travaillé avec Alexandre Martin sur plusieurs missions et garde le souvenir d'un soldat discret et solide : "c'était quelqu'un avec qui on aimait discuter, avec qui on pouvait échanger. C'était quelqu'un qui apportait la joie de vivre dans son unité". Depuis octobre, le brigadier était engagé au Mali comme une dizaine d'autres militaires de ce régiment à Hyères qui compte près d'un millier d'hommes. Une base militaire importante alors évidemment l'émotion dépasse les murs du régiment. Plusieurs hommages sont prévus notamment au 54e régiment de Hyères où une cellule d'aide et de soutien psychologique a été mise en place depuis hier. TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara