Soldes d'hiver 2019 : un bilan mitigé pour les commerçants

Ce 19 février 2019 sonne la fin des soldes d'hiver. Après six semaines de rabais, les commerçants évoquent un bilan décevant. A Rambouillet, dans les Yvelines, les manifestations des gilets jaunes ajoutées aux conditions météorologiques de ces dernières semaines ont découragé les clients. Malgré cela, les commerces espèrent pouvoir rattraper les pertes dans les saisons à venir.