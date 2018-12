Les soldes d'hiver avancés d'une semaine ?

Le mouvement des gilets jaunes n'a pas été bénéfique pour les commerçants. Ils ont subi d'importants manques à gagner durant de la période de Noël 2018. Ils demandent à faire avancer d'une semaine les soldes qui devraient officiellement débuter le 9 janvier 2019. Certains vendeurs ont déja étalé leurs marchandises à la vue des clients pour écouler leurs stocks et compenser les pertes. Mais, la mesure ne fait pas l'unanimité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.