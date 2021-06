Soldes d'été : les commerçants dans les starting-blocks

Chaque année, c'est la même effervescence la veille du jour J. Une boutique de chaussures nantaise ferme systématiquement une journée pour tout mettre en place. Il faut être prêt car les soldes démarrent demain. "On est fermé donc c'est plus pratique", lance Sophie Flegmann, vendeuse à "Rêves de pompes". Dans un autre magasin, Alanis Antoine, responsable à "Nezha Ray", colle les dernières pastilles. À chaque couleur sa promotion. Les soldes ont déjà été décalés d'une semaine, alors les commerçants les attendent avec impatience surtout que cette année, leur rôle est crucial. Certains ont besoin de vider leurs sacs après le confinement pour pouvoir passer à des collections un peu plus d'actualité. Certaines affiches ne passent pas inaperçues. Quelques Nantais flânent déjà à côté des vitrines ou font du repérage dans les rayons. Il reste encore quelques heures aux commerçants pour fignoler leur mise en place et prendre des forces car demain, le marathon commence. Les soldes se tiendront jusqu'au 27 juillet.