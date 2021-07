Soldes d’été : quelle affluence en ce jour d’ouverture ?

En ce début de soldes d'été, les grandes files d'attente ne se remarquent pas trop à Tours (Indre-et-Loire). Par contre, dès l'ouverture, les premiers clients sont déjà là. Les soldes d'été sont un rendez-vous que le couple que nous avons croisé ne manquerait pour rien au monde : "tous les ans, on fait les soldes tour". C'est parti donc pour quatre semaines de réduction. Après les fermetures à répétition et les jauges à respecter, la direction du grand magasin "Printemps" espère bien attirer la clientèle. À noter que les soldes auraient dû commencer la semaine dernière, mais elles ont été repoussées ce 30 juin pour permettre aux petits commerces d'écouler un peu plus leur stock. Selon l'Insee, les Français ont économisé plus d'argent que d'ordinaire durant le confinement. De quoi se constituer un budget solde pour certains. Les soldes d'été ont commencé dans la majorité des départements métropolitains. Pour les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, il faudra attendre le 7 juillet et le 14 juillet pour la Corse.