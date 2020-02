Soldes d'hiver : dernier jour pour profiter des promotions

Ce mardi est un jour important pour les commerçants car les soldes d'hiver se terminent ce soir. À Tours, le compte à rebours est lancé pour profiter des meilleurs ristournes allant jusqu'à 70%. Pour la première fois, les soldes n'ont duré que quatre semaines. Face à des clients plus exigeants, l'activité a baissé de 15% dans certaines enseignes selon l'Alliance du Commerce. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.