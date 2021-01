Soldes d'hiver : en pleins préparatifs, les commerçants dans l'incertitude

À Strasbourg (Bas-Rhin), l'heure est aux derniers préparatifs pour Laurent Zentz, gérant du magasin "Élan Chaussures", deux jours avant le coup d'envoi des soldes d'hiver. "Avec le Covid, on a eu quelques mois de fermeture et on a du stock. On va alors faire beaucoup plus de soldes", explique-t-il. D'ailleurs, dans sa réserve, 200 m2 de paires de chaussures attendent d'être vendues et la nouvelle collection arrive dès le mois de février. "On risque d'avoir un problème si les clients ne viennent pas, mais on reste confiant", dit Laurent. Avec deux semaines de retard, les soldes d'hiver vont démarrer ce mercredi. Dans les rues de Strasbourg ce lundi matin, elles ont été plus ou moins attendues. Mais dans ce contexte sanitaire, certains ont déjà choisi de faire leurs achats sur Internet. Pour sa part, Sylvain Partouche ne compte pas solder 30% de ses vêtements. "Avec l'incertitude du Covid, il se peut qu'on aura des collections beaucoup plus réduites l'année prochaine", estime-il . Pour contrer le couvre-feu, le magasin restera ouvert à l'heure du déjeuner pendant toute la durée des soldes.