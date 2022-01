Soldes d’hiver : top départ ce mercredi

Monique Raguenes affiche la couleur dans son magasin. "Tous les articles doivent être marqués avec leur étiquette soldée, donc il faut préparer tous les rayons", raconte-t-elle. Les soldes c'est ce mercredi. Un rendez-vous important pour cette gérante d'une petite boutique brestoise. Son magasin est ouvert aujourd'hui, mais elle attend peu de clients. Le calme avant la tempête. Dans la boutique d'à côté, Christophe Falézan colle des gommettes. Jean-Emmanuel Poncelet, lui, a même fermé sa boutique pour se consacrer à 100% aux préparatifs. "La veille des soldes, généralement, il n'y a pas grand monde en ville donc on profite d'être fermé et prendre un petit peu de repos avant le rush de demain", affirme-t-il. Pourtant, certains Brestois font du repérage ce mardi matin. Le repérage d'avant-solde est un rituel pour Antoinette: "pour moi c'est du plaisir parce que je sais que je vais faire plaisir à mes petites filles. Ça fait des années que j'ai fait ça et j'ai toujours pris le temps de le faire". Les soldes d'hiver démarrent demain à 8h pour quatre semaines. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Dennel