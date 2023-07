Soldes prolongés : la bonne affaire ?

Ces clientes ne s'attendaient pas à faire les soldes à leur retour de vacances. Suite aux violences urbaines, les premiers jours de soldes ont attiré très peu de monde en magasins. Le gouvernement a alors décidé de prolonger la période de promotion d'une semaine. Des produits à moitié prix plus longtemps, une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des étudiantes. Côté commerçants, cette prolongation, même de quelques jours, est la bienvenue. "On est un peu en retard sur notre chiffre, donc ça pourrait potentiellement être la semaine miracle qui va faire que les clients vont venir acheter, dépenser un peu d'argent", explique Azzedine Rethy, vendeur. Même en bord de mer, les réductions en vitrine attirent l'attention des passants, encore plus quand la météo se gâte comme ces derniers jours. Une fois plongé dans les rayons, il est difficile de résister à une chemise ou à une paire de chaussures confortables, même non soldées. Mais se faire plaisir sans trop réfléchir, c'est aussi ça les vacances. TF1 | Reportage M. Stiti, M. Debut, M. Lemesle