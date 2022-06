Soldes, ventes privées… qui achète encore au prix fort ?

En vitrine, par SMS ou par mail, les bonnes affaires sont partout tout au long de l'année. Et vous êtes nombreux à en profiter. Alors, avec autant de bonnes affaires, achetez-vous encore au prix fort ? "Quand j'ai un coup de cœur, je n'hésite pas à acheter quand même hors solde" ; "Je n'attends pas les soldes pour aller faire les magasins. Ce ne sont pas les articles que je recherche qui sont soldés malheureusement ou alors je les ai déjà", lancent des clientes. Si les réductions attirent les clients en boutique, certains optent finalement pour un article non soldé. Mais d'autres sont plus partagés. Avec la hausse des prix, les soldes restent un rendez-vous indispensable. "Il y a pas mal de promotions dans certains magasins. Il faut en profiter au maximum, ça va être l'été" ; "On a peut-être un peu moins de choix, mais en cherchant bien, on peut trouver quelque chose", confient certains. Du côté des commerçants, rares sont ceux qui choisissent de ne pas faire de promotion. C'est pourtant le cas de la boutique de prêt-à-porter "Napapijri" à Metz (Moselle) . Malgré la concurrence, ici on préfère vendre au juste prix. TF1 | Reportage E. Eckersley, V. Ruckly