Soleil, barbecue et transat pour ce week-end

Aller au marché sous le soleil donne des envies estivales. Ce vendredi matin, les clients font le plein de merguez et de chipo. Ça y est, c'est le retour des grillades. Le barbecue permet de partager de bons moments entre amis ou en famille. Et le week-end de Pâques est l'occasion idéale. "Il fait beau. Ça va nous permettre de manger dehors et puis c'est convivial", confie une cliente. Chez ce volailler, les stocks s'épuisent vite. Heureusement, il y a des réserves. Christophe et Sandrine font partie des grands amateurs de grillades. Nous les retrouvons chez eux pour le premier barbecue du week-end et ce n'est pas rien. "C'est toujours symbolique, avec l'arrivée des beaux jours, de ressortir le barbecue et de le mettre en route. On a prévu d'en faire pas mal ce week-end", lance Christophe. Les prochains jours seront ensoleillés partout dans le pays. Nous souhaitons donc bon appétit à tous les chanceux, sûrement nombreux, qui vont pouvoir lancer leur premier barbecue de l'année. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos