Soleil, douceur et saveur du marché en Côte-d'Or

Comme les hirondelles font le printemps, les fruits et légumes du marché d’Arnay-le-Duc nous font entrer de plein pied dans la saison. Sur les étals d’Éric, il y a de nouveaux arrivants : des asperges, le légume roi du printemps. Elles seront au menu d’André aujourd’hui : "avec une mayonnaise, tout simple. C’est vite fait, bien fait, et ça change un peu". La douceur d’une envie de se faire plaisir avec des fraises, de la rhubarbe, des petits-pois, mais aussi avec les premiers melons. La promesse de l’été qui arrive. Marie-France, Alice et Tim sont venus faire le marché en famille. Dans ce petit village d’un millier d’habitants, le retour du beau temps donne le sourire aux clients et aux commerçants. Daniel, lui, prend son temps et se laisse porter par l’inspiration du moment. D’ailleurs, il clame : "En campagne, on mange bien, on vit bien !" La douceur de vivre de la Bourgogne au printemps. Plus de 20 °C sont attendus cet après-midi. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin