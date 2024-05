Soleil et ascension : comme un 15 août !

Séance de longe côte ce samedi matin sur la plage de Tharon, dont le groupe des habitués et quelques touristes venus tester cette discipline. Avec le soleil et le pont, ce club a vu ses inscriptions augmenter, du jamais-vu. "La fréquentation est plus importante que d'habitude. Là, c'est 110-120 sur deux groupes, d'habitude, on est plus sur du 80", nous fait part Hubert Grécourt. A quelques kilomètres, les quais de Pornic (Loire-Atlantique) sont bondés. Les touristes sont arrivés dès jeudi, et il faut déjà penser à se rafraîchir. Avec ces premiers soleils, certaines précautions s'imposent. Du côté des restaurateurs, les terrasses sont pleines. Beaucoup d'établissements affichent complets, comme au "Retz". Pour les campings, même constat, tous les emplacements sont réservés. Cette gérante doit même refuser des clients qui voulaient venir ce soir. Ce grand week-end est de bon augure pour la suite. Ce samedi après-midi, on annonce 27 °C ici. Profitez-en bien, car demain, les températures chutent de dix degrés et la pluie revient. TF1 | Reportage N. Hesse, O. Callier