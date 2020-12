Soleil et températures froides en Alsace

Pour ce premier vrai coup de gel de l'hiver, il fallait être bien équipé pour se rendre au marché ce lundi matin. Mais cela n'a pas découragé les plus téméraires. Pour certains d'ailleurs, le froid n'a jamais été un problème. Afin d'affronter ce thermomètre négatif, boire un café brulant permet de se réchauffer et faire quelques pas aussi peut aider. La rôtisserie est peut-être le seul endroit où l'on peut dégeler sa bouteille d'eau. Dans cet endroit en effet, la température peut atteindre les 15° C. Avec -7° C localement en plaine d'Alsace, la motivation est de rigueur pour travailler dans les vignes. C'est le dernier jour pour les vendanges tardives dans les parcelles de Gewurztraminer. Ces dernières sont à maturité pour donner un vin d'exception très sucré. Malgré le froid, les vendangeurs apprécient ces moments en pleine nature. Un bol d'air vivifiant après des semaines de confinement. Vin chaud, charcuterie et petits gâteaux de Noël sous un soleil d'hiver sont parfaits pour réchauffer le corps et redonner le sourire quelle que soit la température.