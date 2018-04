Le soleil n'est pas au rendez-vous en Martinique

Le temps est bien mauvais en Martinique. Il a beaucoup plu sur l'île depuis le 16 avril dernier. Les pluies ont notamment provoqué des inondations et d'énormes glissements de terrain. Certaines routes sont coupées et plusieurs établissements scolaires ont dû être évacués et fermés. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer selon les autorités. La vigilance orange est maintenue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.