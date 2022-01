Soleil sur la Côte d’Azur : les terrasses de Nice font le plein

Une nage rythmée avec masque et tuba sur le nez pour cet homme, petite baignade tranquille pour cette dame. Vous ne rêvez pas, nous sommes bien en janvier. Sous un soleil radieux pour la saison, ces Niçois pas trop frileux se baignent dans une Méditerranée à seulement douze degrés. Sur la promenade des Anglais ce mercredi, un air chaud souffle sur des sportifs qui se lancent dans un jogging ensoleillé. Alex Routier, lui, a carrément tombé la veste. "C’est Miami sur la Côte d’Azur", plaisante le gérant de café. "C’est vrai que cette année, c’est vraiment incroyable et on en profite avant que ça tourne", rajoute-t-il. Pour les touristes, l’apéro rappelle les belles heures des vacances d’été. Ils viennent faire le plein de vitamine D, mais pas seulement : avec un pastis en plus, puisque "c’est la vie à Nice". Et si vous voulez déjeuner dehors, mieux vaut réserver. Les terrasses ne désemplissent pas. Depuis le début du mois, c’est un peu de juillet qui s’est invité en janvier. TF1 | Reportage K. Berg, D. Laborde