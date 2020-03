Solidarité à Savigny-le-Sec, un bel exemple à suivre

Pour éviter aux plus fragiles de se déplacer, les 900 habitants de Savigny-le-Sec (Côte-d'Or) se sont mobilisés. Partage de gels hydro-alcooliques, dons de masques cousus main, ou encore livraisons de courses, tous ceux qui ont en besoin profitent de l'élan de solidarité. Chaque jour, le maire fait sa tournée pour les redistribuer. Les bénéficiaires, eux, sont reconnaissants envers leur village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.