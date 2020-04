Solidarité : des associations au secours des chauffeurs routiers

Malgré la crise sanitaire, les routiers continuent de rouler pour livrer leurs marchandises dans les entreprises et les grandes surfaces. Mais la fermeture des restaurants sur les aires d'autoroutes complique leurs conditions de travail. Pour remédier à cette situation, plusieurs associations ont décidé de leur distribuer des plats chauds. Un geste de solidarité très apprécié par les chauffeurs routiers.