Solidarité : des commerces mettent leurs locaux à la disposition des producteurs agricoles en Maine-et-Loire

En cette période de crise sanitaire, commerçants, clients et producteurs se serrent les coudes. À Avrillé (Maine-et-Loire), les actions de solidarité se multiplient avec des commerces fermés qui prêtent leurs locaux aux producteurs privés de marché. De cette manière, ces derniers peuvent écouler librement leurs produits au grand bonheur des consommateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.