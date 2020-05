Solidarité : des dons de congés pour les soignants ?

Les soignants ont été encensés et applaudis chaque soir à 20 heures. Même si les manifestations de soutien s'estompent, on ne les oublie pas pour autant. Un hommage leur sera d'ailleurs rendu le 14 juillet. En outre, une centaine d'élus de LREM proposent que chaque Français puisse leur donner des jours de congé, transformables en chèques-vacances. Mais est-ce à la hauteur de leurs attentes ?