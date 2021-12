Solidarité : des maraudes organisées à Lyon

C'est une tournée un peu spéciale qui se fraye un chemin parmi les artères bondées du centre-ville de Lyon. Des plats préparés par un chef lyonnais, mais aussi des cadeaux distribués par le Père Noël en personne. Pour Thomas, sans domicile fixe, dans le froid de la rue, cela fait chaud au cœur. Des vêtements chauds, un matelas, des paquets, mais surtout des mots qui font du bien. Pour des bénévoles, être là chaque semaine en hiver, c'est une évidence. "On a peu de temps à cette période de Noël de penser à ceux qui souffrent du froid et de l'indifférence", explique Jean-Marc Roffat, président de l'association. "On se demande comment ces gens-là font pour passer tout l'hiver dehors", rajoute un autre bénévole. Et parmi ceux qui donnent leur temps, il y a Patrick. Il a passé dix ans dans la rue. "J'ai l'impression de rendre ce qu'on m'a donné. Et ça, c'est très important", confie-t-il. Les associations lancent un appel aux bénévoles, moins nombreux à cause de la crise sanitaire. Alors si le cœur vous en dit, l'hiver ne fait que commencer. TF1 | Reportage G. Charnay, E. Nappi