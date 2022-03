Solidarité, du matériel médical pour l’Ukraine

Cet Ehpad nantais collecte les équipements médicaux qu'elle peut envoyer en Ukraine. Au total, une dizaine de cartons part de l'établissement pour aider le personnel soignant et la population. Selon Sophie Bruel, directrice de l'Ehpad "Le Muguet" à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), "on peut faire quelque chose et il faut qu'on le fasse. Nous ne sommes pas formés pour combattre, mais nous sommes formés pour prendre soin donc on partage ça avec eux". Dimanche, l'ambassade de France en Ukraine a communiqué une liste de médicaments d'urgence. Les Ehpad ne sont pas les seuls à réagir. Cette ambulance sera envoyée très prochainement en Ukraine avec du matériel de secours. Pour l'entreprise, le véhicule est vieillissant, mais totalement fonctionnel tout comme les brancards. Selon Frédéric Cavé, directeur régional des pays de la Loire d'"Harmonie Ambulance", l'objectif est de préparer une quinzaine d'ambulances à expédier. Par ailleurs, la solidarité du monde médical se poursuit aussi dans les cliniques. Elle devrait donner du matériel chirurgical pour les blessés. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec