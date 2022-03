Solidarité envers les Ukrainiens : la Fondation de France se mobilise

Les Français sont généreux. La Fondation de France ne dira pas le contraire. La mobilisation a été très rapide sur cette cause. Les chiffres le prouvent. Plus de cinq millions d'euros ont été recueillis depuis le début de la collecte. Ici, on ne récolte que de l'argent, redistribué aux associations locales qui sont les plus à même de répondre aux besoins de la population touchée par cette guerre, car les besoins évoluent vite. "Il va falloir pouvoir s'adapter rapidement à la situation et c'est bien en ayant de l'argent qu'on va pouvoir être le plus réactif possible sur le terrain", explique Vincent Bodin, directeur adjoint marketing et développement de la Fondation de France. Et l'aide est urgente. A la Fondation de France, tout le monde s'active et les missions sur le terrain ont déjà commencé. L'aide financière sur une cause de ce genre se fait bien sûr dans l'urgence mais aussi sur le long terme, pour la reconstruction. Alors, comme nous le conseille Évelyne Dhéliat : "donnez si vous le pouvez et merci pour votre aide". TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, J. Bervillé