Cambriolage au Secours populaire d'Échirolles : comment la solidarité s’organise

Trois jours après le pillage, la solidarité. À l’Hôtel de Ville d’Échirolles (Isère), ce mardi matin, les habitants commencent à déposer leur don pour aider le Secours populaire, avec beaucoup d'émotions. "On se prépare à un monde qui est horrible", dit une dame. Les citoyens, mais aussi les collectivités se mobilisent. Le président de la Métropole de Grenoble (Isère), Christophe Ferrari, promet d'apporter une aide financière à l'association. "Nous pouvons engager l'aide de façon à ce qu'elle soit immédiate", ajoute-t-il. Ce matin, dans l'entrepôt dévalisé, l'heure est au bilan pour les assurances. Comme si de rien n'était, dans un local voisin, les bénévoles s'activent pour distribuer ce qui reste. L'entrepôt dévalisé fournissait l'essentiel des points de distribution du département, comme celui-ci, à Échirolles. En un an, ce local a enregistré 35% de fréquentation en plus. Une collecte de dons a également été mise en place sur le site internet du Secours populaire. TF1 | Reportage K. Yousfi, S. Thizy