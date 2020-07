Solidarité : les habitants de l'Île-Grande se mobilisent pour garder leur épicerie de proximité

Cela fait quatre ans que Stéphanie, épicière, tente d'acheter le local où elle est menacée d'expulsion, mais un contentieux judiciaire avec le propriétaire des lieux a bloqué la vente. Pour préserver cet endroit, essentiel aux habitants de l'Île-Grande, ces derniers ont mis en place une pétition pour garder ce commerce, avec son épicière. C'est tout un village qui se mobilise et espère une issue favorable entre les deux parties.