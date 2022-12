Solidarité, les routiers sont sympas

Votre train a été annulé. Alors, pourquoi ne pas monter dans un camion ? Sylvain est chauffeur-routier depuis 27 ans. Pour les fêtes de Noël, sa société de transport propose de se substituer à la SNCF : "Ça fait des compagnies en plus pour nous. La journée est assez longue sans personne à côté de nous. Je trouve que c'est une bonne idée". Jeudi soir à 18h30, un chauffeur de l'entreprise a embarqué Roméo, 22 ans, étudiant-infirmier dans le Jura. "J'étais censé aller dans le Sud pour les vacances de Noël et retrouver ma famille. La SNCF, ils ont fait grève. Il n'y avait plus de trains. J'étais bloqué", s'est-il plaint. Un trajet de 339 kilomètres de Louhans jusqu'à un péage où sa famille est venue le récupérer à 23 heures. Pour la journée de vendredi, l'entreprise propose une cinquantaine de voyages. Seule contrainte : venir jusqu'au siège de l'entrepôt à Louhans. Pour les voyageurs, le trajet est entièrement gratuit. Une initiative soutenue par l'ensemble des salariés. "On est une entreprise familiale. C'est pour faire profiter les gens", explique Grégory Joly, directeur d'exploitation et d'entrepôt de Transports Prudent de Branges. Pour le moment, peu de voyageurs se sont manifestés. Mais qu'importe, les chauffeurs-routiers ont fait passer le message. TF1 | Reportage C. Blampain, S. Thizy