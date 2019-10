Solidarité Paysans, une association qui vient en aide aux agriculteurs

Georges est un agriculteur à Cappy, dans la Somme. Après l'effondrement du prix du lait et les travaux obligatoires pour mettre aux normes son exploitation, il se retrouve avec 200 000 euros de dettes. Pour sauver sa ferme, il a fait appel à l'association Solidarité Paysans. Celle-ci l'a accompagné dans la lourde procédure de redressement judiciaire, qui a permis d'échelonner ses dettes auprès de ses créanciers. L'aide de cet organisme lui a donné la force de se battre, surtout pour ses enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.