Solidarité pour les soignants : Corse Matin en première ligne pour témoigner leurs remerciements

Les élans de solidarité pour les soignants ne cessent de se multiplier. Nos quotidiens régionaux sont d'ailleurs en première ligne pour témoigner leurs remerciements. C'est le cas de Corse Matin qui, depuis le début du confinement, a décidé d'offrir l'abonnement Internet à tous en plus d'assurer la publication de leur journal au quotidien, même le 1er mai. Une initiative qui touche les soignants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.