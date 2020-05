Solidarité : une association fabrique et distribue gratuitement des visières en plastique

A Montagny-près-Louhans (Saône-et-Loire), l'association FabLab a décidé de fabriquer bénévolement des visières en plastique pour les soignants et pour ceux qui travaillent en contact avec le public. L'organisation a donc mis gratuitement ses outils au service de la communauté pour confectionner ces accessoires. Ainsi, en six semaines, 1 000 prototypes ont été produits. A noter que les visières en plastique sont un équipement complémentaire aux masques pour se protéger du coronavirus.