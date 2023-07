Solidarité : une journée de rêves pour 500 enfants

Un rêve devenant réalité fut de découvrir le parc Disneyland Paris pour 500 enfants. Par petit groupe, ils ont enchaîné les attractions. Les enfants et leurs parents s’accrochent à leurs sièges. Quelques minutes plus tard, c’est avec les étoiles plein les yeux qu’ils reviennent sur terre. Les sensations fortes continuent un peu plus loin, quitte à se mettre la tête à l’envers dans ce grand huit. La descente vertigineuse en a effrayé quelques-uns. La journée a aussi été rythmée par des instants d’émerveillement. Tous installés sur leurs sièges, ils ont pu découvrir le tout dernier spectacle du parc, inauguré il y a seulement quelques jours. Faire rêver les plus petits, c’est tout le but de la journée pour le Secours populaire. Pour une mère et ses deux filles, ce seront les seules vacances ensemble. Pour seulement quelques euros, elles ont pu se retrouver hors du quotidien et en profiter pour faire le plein de souvenirs en famille. Le parc va multiplier ces journées pour accueillir 5 000 enfants et leurs parents tout au long de l’été. TF1 | Reportage J. Maviert, M. Kouho, C. Bienenfeld