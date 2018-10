Quelles solutions pour faire accompagner ses enfants en train ?

Chaque année, plus de 300 000 enfants se déplacent en train sans leurs parents. À la SNCF, quatre animateurs professionnels encadrent un wagon d'enfants. Les animations y sont nombreuses. Il faut compter une cinquantaine d'euros par enfant pour un trajet de deux heures. L'application KidyGo est une alternative moins coûteuse. Elle met en relation les parents avec des accompagnateurs non-professionnels. Ceux-ci peuvent d'ailleurs sélectionner la personne qui leur convient. Pour rassurer les utilisateurs, les profils sont triés et certifiés par l'application. Les parents peuvent ensuite communiquer avec l'accompagnateur pour s'assurer de sa fiabilité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.