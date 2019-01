Somme : les communes de Carnoy et de Mametz ont fusionné

Une incitation fiscale de l'Etat existe pour encourager les petites communes à fusionner. Les villages de Carnoy et de Mametz, dans la Somme, sont les derniers à s'être mariés pour devenir Carnoy-Mametz le 1er janvier 2019. Cette fusion va leur permettre de bénéficier d'un même budget et de mutualiser les projets ainsi que les travaux pour faire des économies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.