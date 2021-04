Sommeil : comment bien choisir son matelas ?

Profond ou agité, léger ou perturbé... près d'un Français sur deux souffre de trouble du sommeil. Et vous, comment dormez-vous ? "Il y a des jours où je dors bien, mais il y a des jours où c'est très dur" ; "Moi, ça fait longtemps que je ne dors pas", affirment certains. Et cela ne date pas d'hier. Pour bien dormir, chacun sa technique. Mais la base, c'est la literie. Depuis les années 50, les fabricants n'ont pas cessé d'innover. Matelas en laine, à ressort, en latex ou même à eau... grandes surfaces ou magasins spécialisés proposent désormais une multitude de références. Selon Elie Gamblin, directeur général de Nation Literie, "ce sont la morphologie et les habitudes de couchage qui vont déterminer principalement le choix du matelas". Notons que son entreprise conçoit et fabrique des lits, des sommiers et des matelas depuis trois générations. Pour que le matelas ne se déforme pas en quelques mois, il faut regarder de près sa composition. Un bon matelas, c'est celui qui a le moins de garnissage possible.