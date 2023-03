Sommeil, la nuit porte conseil

Promis, nous allons essayer de ne pas vous endormir. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait, car on dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Trois Français sur dix se contentent même de 6h de sommeil : "je dors peut-être 5h-6h par nuit (...) je sais, ce n'est pas beaucoup" ; "je pense que je dors entre 7h et 8h, mais je pense que j'aurai besoin de 9h à 10h chaque nuit". Les spécialistes recommandent entre 7h et 9h par nuit. Et si l'on commençait par un bon matelas. Un conseil : choisissez celui adapté à votre morphologie. Avant de vous coucher, évitez les excitants. Débranchez les écrans, responsables en partie de nos nuits trop courtes. Préférez un bon livre et un peu de musique. Autre conseil : la chambre doit rester l'endroit où vous dormez, ni un bureau, ni une salle de jeux. Exit donc tout ce qui n'a rien à y faire. Et si malgré tout vous n'avez toujours pas assez dormi, Tayssir et ses 5h par nuit a un conseil : faire la sieste. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel