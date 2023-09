Sommes-nous moins productifs le vendredi ?

Du lundi au jeudi, nous sommes plutôt motivés. Mais le vendredi, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, ce matin, ceux qu'on a croisés dans les rues de Lyon (Rhône) ne partagent pas cet avis. Selon une étude américaine, la productivité au bureau diminue le vendredi. Les ordinateurs sont moins utilisés, et les fautes de frappe sont plus fréquentes. Une solution a été évoquée pour rester motivé : la semaine de quatre jours. Justement, cette année, Séverine aura un vendredi sur deux. Le vendredi, c'est surtout le jour que nombreux Français préfèrent pour télétravailler et venir à la gare. De ce fait, Basile est beaucoup plus productif ce jour-là. "Moi, je vends beaucoup plus de café le vendredi que les autres jours de la semaine, vu que tout le monde part en week-end", témoigne-t-il. Malgré tout, le vendredi n'est que le deuxième jour le plus demandé en congé après le lundi. Dans tous les cas, il faudra tout de même aller travailler. Heureusement, il ne reste plus qu'une demi-journée avant le week-end. TF1 | Reportage O. Couchard, C. Bruère, J. Chaize