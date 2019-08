Sommet du G7 à Biarritz : quels impacts sur le quotidien de la population ?

Depuis quatre jours, la ville de Biarritz s'est transformée dans le cadre du sommet du G7. Elle est devenue calme grâce à des dispositifs de sécurité installés un peu partout. Les Biarrots vivent ainsi dans le maillage policier et militaire et trouvent leur vie bousculée par l'événement. Pour les commerçants, les bilans sont mauvais depuis le début du sommet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.