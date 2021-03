Son duo avec Charden a 50 ans : les confidences de Stone

Au musée "MuPop" de Montluçon, nous sommes allés à la rencontre de Stone, 50 ans après la naissance de son duo si célèbre avec Charden. "Là où ça a vraiment démarré, c'est à partir de "L'aventura"", confie l'artiste. Un raz-de-marée auquel elle ne s'attendait pas du tout. En tout, le duo vendra 33 millions de 45 tours de ce titre et d'autres ont suivi. Mais au début, ce n'était pas gagné. Pourtant, le producteur Charles Talar, lui, y a cru. Celui-ci produira 20 ans plus tard "Notre-Dame de Paris". Désormais, Stone vit près de Montluçon. Ici, personne n'a oublié le duo et leur chanson. "On le constate avec 50 ans de recul, ce sont des chansons qui sont dans notre mémoire collective. Ce qui ressort, c'est cette légèreté de l'existence qui correspond à l'apogée des Trente Glorieuses. Et puis, il y a le fait qu'on est dans une période de la société où tout est possible", explique Eric Bourgougnon, conservateur du musée "MuPop". Aujourd'hui encore, le duo de Stone et Charden symbolise l'Hexagone des jours heureux.