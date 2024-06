Son nom pose problème au Comité olympique

Une affaire absurde dans le Nord rappelle la fable du pot de terre contre le pot de fer. Un mot et cinq couleurs doivent disparaître de l'enseigne "Les Olympiades" à Socx. L'entreprise qui existe depuis 30 ans, soit bien avant l'annonce de l'organisation des JO à Paris, a été mise en demeure par le Comité d'organisation des Jeux olympiques pour atteinte à la propriété intellectuelle. C'est un coup de massue pour les onze salariés. Le coût de l'opération est estimé à 70 000 euros pour l'entreprise, qui n'exclut pas le dépôt de bilan. Tout le village de Socx soutient l'entreprise locale. Les retombées économiques des Jeux olympiques et paralympiques devraient atteindre neuf milliards d'euros. Les organisateurs ont déjà traité plusieurs cas similaires. Le droit de la propriété intellectuelle et industrielle est strict : l'utilisation non autorisée de l'univers olympique est assimilée à de la contre-façon. L'entreprise espère désormais pouvoir partager l'esprit olympique. TF1 | Reportage Z. Ajili, B. Agirbas, T. Chartier